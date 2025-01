POL-PPTR: Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen

Trier (ots) - Am heutigen Montagmittag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in der Zurmaiener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt in Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 51-jährige PKW Fahrerin auf einen an einer Ampel wartenden PKW auf und schob diesen auf das davorstehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden insgesamt ...

