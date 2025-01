Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall in der Zurmaiener Straße

Trier (ots)

Am heutigen Montagmittag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in der Zurmaiener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt in Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 51-jährige PKW Fahrerin auf einen an einer Ampel wartenden PKW auf und schob diesen auf das davorstehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden insgesamt acht Personen verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell