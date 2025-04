Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

3,5-Tonner um 98 Prozent überladen

Weit über 6.000 kg brachte ein Kleinlaster bei einer Verkehrskontrolle der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstagnachmittag auf die Waage. Abzüglich der Messtoleranz blieb am Ende eine Überladung des 3,5-Tonners um 98 Prozent stehen. Der 54 Jahre alte Fahrer musste vier baugleiche Kleinlaster organisieren, um die Ladung aufzuteilen, und konnte erst dann seine Fahrt fortsetzen. Zudem erwartet den Fahrer ein Bußgeld.

Bad Saulgau / Sigmaringen

Geschwindigkeitsmessungen

Knapp 30 Lkw- und Pkw-Fahrer erwartet nach Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Sigmaringen ein Bußgeld. Am Montag hatten sich die Beamten auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen mit ihrem Laser-Messgerät positioniert, am Dienstag auf der B 463 zwischen Nollhof und Winterlingen. Während die Bilanz am Montag bei erlaubten 100 km/h mit sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen um bis zu 20 km/h recht positiv ausfiel, überschritten am Dienstag gleich 18 Pkw-Fahrer die zulässige Geschwindigkeit von ebenfalls 100 km/h um bis zu 41 km/h. Auch fünf Lkw-Fahrer waren zu schnell unterwegs und wurden von den Beamten gestoppt.

Bad Saulgau

Verletzter ruft Polizei auf den Plan

Ein Verletzter hat am Dienstagnachmittag mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Eigenen Angaben zufolge wurde der Mann von einem bislang Unbekannten im Bereich seiner Wohnanschrift attackiert und zog sich dabei Schnittverletzungen zu. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und dieses noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und klärt die Hintergründe des möglichen Angriffs sowie dessen exakten Hergang.

Meßkirch

Einbrecher am Werk

Einbrecher waren in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße am Werk. Sie verschafften sich Zutritt zu einer Metzgerei und stahlen aus dieser ein Sparschwein mit geringerem Bargeldinhalt und wollten in einen Kebap-Imbiss einbrechen, wobei die Unbekannten jedoch scheiterten. Bei ihren Taten verursachten die Unbekannten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Einbruchsversuch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Meßkirch

Zehnjähriger mit Kleintraktor unterwegs

Einen tatkräftigen Zehnjährigen hat die Polizei am Dienstagnachmittag im Bereich Meßkirch gestoppt, als er mit einem Kleintraktor auf dem Weg zu landwirtschaftlichen Arbeiten war. Ein Familienangehöriger hatte die Fahrt des jungen Burschen mit dem Auto begleitet, was nichts daran ändert, dass der Zehnjährige über keinen Führerschein für das motorisierte Gefährt verfügt. Die Beamten beendeten die Fahrt, die teils auch über die B311 führte, und verständigten die Eltern des jungen Mannes. Der Familienangehörige muss mit einer Anzeige rechnen, weil er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Krauchenwies

Überholmanöver führt zu Unfall - Pkw überschlägt sich

Ein Überholmanöver hat am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr auf der B 311 zwischen Göggingen und Krauchenwies zu einem Unfall geführt, in dessen Folge sich ein Pkw überschlagen hat. Ein 64-Jähriger übersah beim Überholen von zwei Fahrzeugen, dass die vorausfahrende Renault-Fahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, und fuhr ihr mit seinem Ford wuchtig auf. Der Renault geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn liegen. Die 48 Jahre alte Fahrerin des Renaults konnte sich aus dem Wagen befreien und wurde von einem Rettungsdienst aufgrund ihrer schweren Verletzungen ebenso in ein Krankenhaus gebracht wie der Unfallverursacher. Dieser trug nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davon. An den beiden Unfallwagen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt mehreren 10.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 12 Uhr für den übrigen Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell