Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb bricht Kasse auf - Zeugen gesucht

Nach einem dreisten Diebstahl am Dienstagmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Markdorfer Straße in Kluftern sucht der Polizeiposten Immenstaad Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ließ sich ein unbekannter Täter über die Mittagszeit zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr bewusst im Verkaufsraum einschließen und brach in Abwesenheit der Mitarbeiter eine Kasse auf. Anschließend flüchtete der Dieb mit einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag über den Nebeneingang. Zeugen, die insbesondere kurz vor Ladenschluss auf verdächtige Personen in und um das Geschäft beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Mit Handy und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in der Kornblumenstraße haben Polizeibeamte Ermittlungen gegen einen Autofahrer eingeleitet. Der 30-Jährige war den Polizisten aufgefallen, als er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Kontrolleure darüber hinaus fest, dass der 30-Jährige hinterm Steuer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Neben dem Handyverstoß kommt nun auch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens auf ihn zu.

Friedrichshafen

Außer Rand und Band

Mit knapp drei Promille hat ein 23-Jähriger am Dienstagabend in der Schanzstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann hatte Passanten beleidigt und bedroht und verhielt sich auch gegenüber der Polizeibeamten hochaggressiv. Der vollkommen in Rage geratene 23-Jährige warf mit Beleidigungen um sich und wurde aufgrund seines Ausnahmezustandes in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Eugenstraße. Kurz vor 17 Uhr geriet der 50-jährige Lenker eines Kia aus bislang nicht geklärtem Grund auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier wuchtig mit dem entgegenkommenden Renault einer 49-Jährigen. Während die beiden Beteiligten nach bisherigem Stand unverletzt blieben, wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Einen geparkten Pkw beschädigt und danach Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag auf dem Parkplatz des Bodenseecenters. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr in der Nähe des Drive-In eines Schnellrestaurants den abgestellten VW und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Meckenbeuren

Tasche aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße einen Pkw unberechtigt geöffnet und daraus eine grüne Lederhandtasche gestohlen. Ob der Wagen zur Tatzeit verschlossen war, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Bieten Sie Langfingern keine Tatgelegenheit und lassen Sie Wertsachen niemals offen, für jedermann sichtbar im Auto zurück.

Kressbronn

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 39-Jähriger rechnen, der am späten Dienstagabend mit dem Auto unterwegs war. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte gegen 23.45 Uhr die Polizei verständigt, als der 39-Jährige in Schlangenlinien auf der Bundesstraße fuhr und auch mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und stellten neben einer Alkoholisierung von rund 1,4 Promille auch fest, dass er trotz Fahrverbots unterwegs war. Er musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben und erwartet entsprechende Anzeigen. Verkehrsteilnehmer, die durch die unsichere Fahrweise des Toyota-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell