Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Polizei rückt zu Streit aus - Unbelehrbaren in Gewahrsam genommen

Zu einem lautstarken Streit zwischen drei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Martin-Staud-Straße sind in der Nacht auf Donnerstag Streifen des Polizeireviers Bad Saulgau ausgerückt und haben dabei einen Unbelehrbaren in Gewahrsam genommen. Die Polizisten versuchten, den verbalen Streit zwischen den offensichtlich erheblich alkoholisierten Männern zu beenden, wobei ein 31-Jähriger dies nicht auf sich sitzen lassen konnte. Er beleidigte die Beamten und missachtete deren Anweisungen, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht wurde. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Bad Saulgau

Nach angeblichem Angriff - Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat

Weil er unschlüssige Angaben zu einem angeblichen Angriff im Bereich seiner Wohnanschrift gemacht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6004527 ), ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 37-Jährigen. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen gesorgt, nachdem er angegeben hatte, von einem Unbekannten attackiert und dabei mit einem Messer verletzt worden zu sein. Ein Rettungsdienst behandelte den 37-Jährigen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen und Befragungen ergab sich nun recht schnell der Verdacht, dass der Angriff nicht wie geschildert stattgefunden hat. Der Staatsanwaltschaft wird eine Anzeige gegen den Mann wegen Vortäuschens einer Straftat vorgelegt.

Bad Saulgau

Pedelec gestohlen - Hinweise zur richtigen Sicherung von Rädern

Ein Pedelec im Wert von über 4.000 Euro ist zwischen Dienstagabend, 17.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, vor einer Praxis in der Badstraße gestohlen worden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise zum Verbleib des weißen Rads des Herstellers "Bulls" sowie den bislang unbekannten Dieben unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem Diebstahl darauf hin, dass es nicht genügt, das hintere oder vordere Rad mit dem Rahmen zusammenzuketten. Um Ihr Zweirad richtig zu sichern, sollten der Hauptrahmen sowie die Räder an einem fest verankerten Gegenstand mit einem stabilen Schloss angeschlossen werden. Greifen Sie hierzu gegebenenfalls auch auf mehrere Schlösser zurück. Ansonsten kann Ihr Rad einfach davongetragen werden. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Herbertingen

Unfallflucht

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden an einem BMW geschätzt, den ein Unbekannter bei einer Unfallflucht angerichtet hat. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen schrammte der unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Moosheimer Straße in Marbach an einem geparkten BMW vorbei und fuhr anschließend einfach weiter. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

