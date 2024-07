POL Schwaben Nord: Handtaschendiebstahl

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (30.07.2024) touchierte ein bislang unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr mit einem weißen Audi einen Mercedes Kleintransporter in der Meraner Straße. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand am Mercedes ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. ...

