Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Brandeinsatz

Zu einem Brandeinsatz rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem Betrieb in der Scheerer Straße aus. Zuvor hatte Funkenflug im Rahmen eines metallverarbeitenden Prozesses ein Feuer in einer Absauganlage verursacht, das von der Anlage automatisiert eingedämmt und von den hinzugerufenen Wehrleuten schnell gelöscht werden konnte. Zuvor konnten alle Mitarbeitenden die Halle unverletzt verlassen. Nach derzeitigem Stand entstand lediglich geringer Sachschaden.

Gammertingen

Unsachgemäß ausgebrachter Mist führt zu Unfall

Unsachgemäß ausgebrachter Mist hat am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Gammertingen und Harthausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und Sachschaden von rund 7.000 Euro geführt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 51-jähriger Landwirt damit beschäftigt, auf einem Feld Mist auszubringen, und kam beim Wenden dabei so nah an die vorbeiführende Straße, dass Teile des Düngers auf die Straße und die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Daimlers geworfen wurden. Aufgrund der plötzlichen erheblichen Sichtbehinderung leitete der 66-jährige Fahrer daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, ein nachfolgender 78-jähriger BMW-Lenker hatte offenbar zu wenig Sicherheitsabstand und fuhr dem Daimler wuchtig auf. Durch die Kollision wurde der 78-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 51-jährigen Landwirt ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Gutenstein

Kassen aus Selbstbedienungsladen entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr eine Kasse sowie ein Spendenbehältnis aus einem Selbstbedienungsladen in Gutenstein gestohlen. Der zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke, einer hellen Jogginghose, einer dunklen Mütze und schwarzer Sonnenbrille bekleidete Täter riss die rote Kasse von ihrer Befestigung und verbarg sie unter seiner Jacke. Die Spendenkasse steckte er in eine mitgebrachte Stofftasche. Der Wert des Diebesguts ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt zu dem Diebstahl und bittet Personen, denen der Unbekannte möglicherweise aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Herbertingen

Anhänger brennt ab

In einem Waldstück nahe der B 32 bei Mieterkingen ist am späten Donnerstagabend ein Holzlattenanhänger abgebrannt. Gegen 23 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Feuer gerufen worden, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit nicht geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bad Saulgau

Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden nach verbotenem Abbiegevorgang

Zwei Leichtverletzte, vier beteiligte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen. Kurz nach 15 Uhr bog ein bislang unbekannter BMW-Lenker aus Richtung Bad Saulgau kommend verbotswidrig nach links auf den Parkplatz "Galgensteig" ab, wodurch nachfolgende Fahrzeuge anhalten mussten. Dies erkannte der 56-jährige Lenker eines Opel offenbar zu spät und prallte zunächst auf einen vor ihm haltenden Mini einer 54-Jährigen. Dadurch wurde der Opel nach links abgewiesen, rammte einen entgegenkommenden Ford Transit und zuletzt einen weiter vorne in der Reihe haltenden Renault. Der Ford kam von der Fahrbahn ab und schließlich im Bankett zum Stehen. Sowohl die 54-Jährige im Mini als auch der 46-jährige Lenker des Ford wurden leicht verletzt, verzichteten aber auf Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Die restlichen Beteiligten blieben nach bisherigem Stand unverletzt. Kurz vor 16 Uhr kam es am Ende des unfallbedingten Rückstaus aus Richtung Herbertingen noch zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Opel verkehrsbedingt bremsen musste und ein BMW mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auffuhr. Hierbei wurden die beiden Insassen des Opel ebenfalls leicht verletzt, lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst aber ebenfalls ab. Der Gesamtsachschaden wird hier auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zu beiden Unfällen, unter anderem gegen den unbekannten BMW-Lenker wegen Unfallflucht. Dieser soll auf den Parkplatz "Galgensteig" abgebogen sein, dort gewendet haben und von dort wieder in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Bad Saulgau weitergefahren sein. Personen, die Hinweise zur Identität des Fahrers oder zum Kennzeichen des BMW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Zeugen nach missglücktem Überholmanöver gesucht

Nach einem Verkehrsunfall im Zuge eines missglückten Überholmanövers ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf und sucht Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters soll am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Pfullendorf in einer Kurve trotz durchgezogener Mittellinie ein größeres Fahrzeug überholt haben, obwohl Gegenverkehr kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste eine entgegenkommende 38-jährige VW-Lenkerin bis zum Stillstand abbremsen. Ein ihr nachfolgender 63-jähriger Volvo-Fahrer fuhr mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands leicht auf, sodass an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell