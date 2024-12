Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Gedenktafeln am Friedhof

Kirchen (ots)

In der Nacht vom 15.12.204 auf den 16.12.2024 betraten unbekannte Täter das Friedhofsgelände in der Koblenz-Olper-Straße ind Kirchen. Hier montierten sie vier Gedenktafeln, die an die gefallenen Soldaten des 1. und 2. Weltkrieges erinnern, von der Außenwand der Friedhofkapelle ab. Die schweren Metallplatten wurden anschließend unerkannt abtransportiert. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell