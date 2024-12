POL-PDNR: Versuchter Diebstahl einer Starkstromleitung

Linz (ots) - Am Montagnachmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Bundesstraße 42 in Linz eine stationäre Kontrollstelle durch. Der Fokus lag auf der Überwachung des Straßenverkehrs hinsichtlich des Fahrens unter berauschender Mittel wie Alkohol und Drogen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein 29 - jähriger PKW Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte der ...

mehr