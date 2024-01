Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Imbiss

Täter erbeuten Bargeld und Lebensmittel

Griesheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag (25.01.) auf Freitag (26.01.) ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in einem Imbiss auf dem Gelände eines Großhandels in der Zusestraße.

Die Einbrecher hebelten die Zugansgtüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Küche griffen sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank und brachen in einem weiteren Raum Spielautomaten auf, um an das Bargeld zu gelangen. Der Gesamtschaden, der durch die gewaltsame Öffnung und den Diebstahl entstanden ist, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 22.000 Euro, davon circa 2.000 Euro durch gestohlenes Bargeld und Lebensmittel sowie zusätzlich 20.000 Euro Sachschaden.

Das Fachkommissariat 42 bei der Polizeistation Griesheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Zusestraße beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06155/8385-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell