Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Morgen, gegen 04:00 Uhr, versuchte ein derzeit unbekannter männlicher Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Straße An der Weisse in Arnstadt zu verschaffen. Beim Versuch durch ein angekipptes Fenster ins Innere zu gelangen wurde der 38jährige Eigentümer wach und störte den Unbekannten bei seinem Einbruchsversuch. So ging der Dieb mit leeren Händen aus, verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0161195/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell