Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Faustschläge vor Kneipe

Weingarten (ots)

Zwischen einem unbekannten Mann, südländisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einer Jacke mit schwarz-silbernem Muster und einem 33-jährigen Mann kam es am Samstag gegen 01.39 Uhr vor einer Gaststätte in der Niederbieger Straße in Baienfurt zu einem verbalen Streit. Dieser Streit setzte sich anschließend vor der Gaststätte fort, wobei der 33-jährige vom unbekannten Täter plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Ein 51-jähriger Mann, welcher den Streit schlichten wollte, erhält ebenfalls unvermittelt einen Faustschlag vom Täter. Dieser flüchtet anschließend vom Tatort. Da die Identität des Täters nicht bekannt ist, sucht die Polizei in Weingarten nach weiteren Zeugen die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751 803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell