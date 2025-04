Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Photovoltaikanlage gerät in Brand

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Feld eine Photovoltaikanlage auf einem Scheunendach in Brand. Gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Scheune brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von der Feuerwehr und Polizei stand die Photovoltaikanlage und das Scheunendach bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Wangen und Niederwangen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden. An der Scheune entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 42 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort.

Ravensburg

Unbekannte Personengruppe schlägt Mann zusammen

Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr griff eine größere Personengruppe einen 35-jährigen Mann in der Escher-Wyss-Straße an, als dieser dabei war ein Taxi zu besteigen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Angaben zu den Schlägern gibt es bislang nicht. Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff eine Nasenbeinfraktur zu und musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751803-3333 zu melden.

