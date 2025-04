Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw im Begegnungsverkehr

Ravensburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:50 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Bundestraße 33 von Bavendorf in Richtung Ravensburg. Kurz vor dem Schussentalviadukt kam ihr ein Tanklastzug entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Skoda Roomster auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Fahrer erkannte die Situation und versuchte dem Pkw nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zum seitlichen Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der mit Diesel beladene Lkw Tankaufbau beschädigt wurde. Zur Verhinderung, dass der Diesel ausläuft, musste die Feuerwehr mehrere hundert Liter in einen zugeführten Tank umpumpen. Die Bundestraße war zur Unfallaufnahme, sowie den Folgemaßnahmen zeitweise vollgesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Autofahrerin lediglich leichte Verletzungen. Ihr 7-jähriges mitfahrendes Kind blieb unverletzt. Die Maßnahmen der Polizei und Feuerwehr dauern momentan noch an.

