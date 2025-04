Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sattelzug landet nach Ausweichmanöver im Graben - Polizei sucht Zeugen

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich dürfte am Sattelzug eines 48-Jährigen entstanden sein, der am Freitagnachmittag nach einem Ausweichmanöver im Graben gelandet ist. Der 48-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr auf der B 31 von Friedrichshafen in Richtung Überlingen unterwegs, als ihn kurz vor der Fahrbahnverjüngung auf Höhe der Anschlussstelle Fischbach von zwei Spuren auf eine Spur der Lenker eines schwarzen VW Touareg überholt haben soll. Durch das Überholmanöver fühlte sich der 48-Jährige eigenen Angaben zufolge genötigt, nach rechts auszuweichen. Dabei geriet der Sattelzug von der Fahrbahn ab und blieb schräg im Graben liegen. Der 48-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der bislang unbekannte Lenker des schwarzen VW Touareg, an dem ein Anhänger angebracht war, soll seine Fahrt in Richtung Überlingen fortgesetzt haben. Die Bergung des mit Möbeln beladenen 40-Tonners durch ein Abschleppunternehmen gestaltet sich aufwändig. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis in den Abend andauern werden, ist die Bundesstraße bis auf Weiteres gesperrt. Es kommt zu erheblichen Behinderungen. Der Polizeiposten Immenstaad bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des VW Touareg oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

