Gammertingen

Triebwagen beschmiert

Mit Graffitis haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Triebwagen im Bereich des Bahnhofs besprüht und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Graffiti-Sprühern unter Tel. 07574/921-687 entgegen.

Pfullendorf

Vorfahrt genommen - Zwei Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden

Zwei Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der L 194 zwischen Ach-Linz und Pfullendorf. An der Einmündung "Zur Haige" missachtete eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin beim Auffahren auf die Landesstraße die Vorfahrt eines Skoda-Fahrers, der von Ach-Linz in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Bei der wuchtigen Kollision zogen sich sowohl die 18-Jährige als auch eine 67 Jahre alte Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die L 194 zeitweise voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Um die Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Sigmaringen

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt

Geblendet von einem entgegenkommenden Pkw ist nach eigenen Angaben am Donnerstagabend auf einem Radweg entlang der L 277 ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer. Ob tatsächlich das Blenden des Pkws ursächlich für den Unfall war, bleibt jedoch fraglich. Der 58-Jährige pustete bei einem Alkoholtest über 1,1 Promille und gab gegenüber den Polizisten bei der Unfallaufnahme an, Amphetamin konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Pedelec-Fahrer an und ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

