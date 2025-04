Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies / Sigmaringen

Betrüger am Werk

Immer perfider scheinen die Maschen von Telefonbetrügern zu werden, die am Mittwoch auch im Bereich Krauchenwies und Sigmaringen am Werk waren. Die Betrüger riefen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern an und gaben sich ihnen gegenüber als Arzt aus. Sie spielten den Angerufenen vor, dass einer ihrer Angehörigen an Darmkrebs erkrankt sei und nun teure Medikamente aus dem Ausland zur schnellen Heilung bestellt werden müssten. Hierfür forderten sie jeweils sechsstellige Geldbeträge. Die Seniorinnen und Senioren durchschauten die Masche und legten vorbildlich einfach auf. Die Polizei warnt weiterhin vor den vielfältigen Betrugsmaschen, die durch Betrüger immer wieder angepasst werden, um ihre potentiellen Opfer übers Ohr zu hauen. Seien Sie vorsichtig bei Telefonanrufen, bei denen Geld gefordert oder nach persönlichen Daten gefragt werden. Bleiben Sie auch aufmerksam, sollten fremde Personen an ihrer Haustüre klingeln oder sie anderweitig ansprechen und ihnen Verträge oder Dienstleistungen aufdrängen oder Bargeld entlocken wollen. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Auf rund 3.000 Euro beläuft sich der Unfallschaden, den ein Unbekannter am Mittwoch an einem BMW hinterlassen und Unfallflucht begangen hat. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr streifte der Unbekannte vermutlich bei Ein- oder Ausparken den auf einem Lebensmitteldiscounter-Parkplatz in der Platzstraße abgestellten Wagen und fuhr anschließend davon. Weil sich der Unfallverursacher nicht um die Schadensregulierung kümmerte, ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau. Hinweise zum Unfall und dem unbekannten Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell