Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sperrungen nach Bombenfund

Kurzzeitig gesperrt waren am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr sowohl der Fildenplatz als auch der Uferbereich am Königsweg Höhe der Schlosskirche. Ein 43-Jähriger hatte an diesen Plätzen bei einer Suche mittels eines Metalldetektors zwei Überreste von Stabbrandbomben gefunden und die Polizei informiert. Diese sperrte sicherheitshalber die Örtlichkeiten, bis der Kampfmittelräumdienst die Entsorgung der Bombenstücke als gefahrlos einstufte. Sie werden nun der Vernichtung zugeführt.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Unterkunft

In einer Wohnunterkunft in der Keplerstraße ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwischen zwei 37 und 33 Jahre alten Männern kam es zu einem handfesten Streit, in dessen Verlauf der Ältere seinem Kontrahenten mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Dieser erlitt dadurch eine blutende Kopfverletzung, wegen welcher er vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Langenargen

Unfall zwischen Radfahrern

Mit leichten Verletzungen ist ein Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er am Mittwoch einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer hatte. Der 76 Jahre alte Zweiradlenker befuhr kurz nach 15 Uhr den Feldweg beim Endringerhof in Fahrtrichtung Kanalstraße, als er dem vorausfahrenden 66-Jährigen auf dessen Pedelec auffuhr. Durch die Kollision stürzte der Ältere. Ein Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstellte und brachte ihn im Anschluss ins Krankenhaus. Am Zweirad des Gestürzten entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Salem

Handfester Streit hat Konsequenzen

Mit zwei Streifenwagen ist die Polizei am frühen Donnerstag zu einer Auseinandersetzung nach Mimmenhausen ausgerückt. Eine 32-Jährige hatte kurz nach 3 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie wohl von ihrem Partner verletzt worden war. Dieser hatte sie nach bisherigen Erkenntnissen sowohl geschlagen als auch getreten, weshalb der ebenfalls 32-Jährige die Beamten auf das Polizeirevier begleiten musste. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Mit Konsequenzen muss auch der gleichaltrige Bekannte des Mannes rechnen, der mit dem Auto auf das Polizeirevier kam, um seinen Freund abzuholen. Wie die Polizisten feststellten, stand er unter Drogeneinfluss. Nachdem ein Vortest den ersten Verdacht der Beamten bestätigte, musste er in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Geldbetrag zur Sicherung des Verfahrens erhoben, da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Salem

Dieseldiebstahl

Zeugen sucht der Polizeiposten Salem, nachdem zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwoch aus einem im Gewerbegebiet in Neufrach abgestellten Lastwagen etwa 200 Liter Diesel abgeschlaucht wurden. Das Fahrzeug war während der Zeit auf einem Stellplatz in der Straße "In Oberwiesen" geparkt. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell