PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.04.2025

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.04.2025

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 34 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch kurz vor 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Bodenseecenter mehrere Waren im Wert eines niedrigen zweistelligen Eurobetrags in seine Jackentasche gesteckt und danach versucht haben, das Geschäft über eine geschlossene Kasse zu verlassen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen, der auf die Tat aufmerksam geworden war. Nach kurzem guten Zutun versuchte der 34-Jährige zu fliehen und wehrte sich dabei heftig gegen den Detektiv sowie einen weiteren Mitarbeiter, die versuchten, den Tatverdächtigen festzuhalten. Dem Mann gelang es zu entkommen, wobei er von den beiden Angestellten verfolgt wurde, die parallel die Polizei informierten.

Eine Polizeistreife stoppte den Flüchtigen schließlich unweit des Einkaufsmarktes. Er wurde vorläufig festgenommen und soll nun am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Tettnang vorgeführt werden. Das Diebesgut, das er noch immer bei sich trug, wurde sichergestellt.

Personen, die den Vorfall in dem Einkaufsmarkt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Sarah Haas, Tel. 0751/803-1010

