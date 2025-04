LPI-SLF: gestürzter Radfahrer

Unterwellenborn (ots) - Am Mittwochvormittag wurde eine 60-Jährige durch einen Unfall in Unterwellenborn Am Hauckwitzhügel leichtverletzt. Beim Versuch auszuparken kam es mutmaßlich zu einem technischen Defekt, sodass der PKW ungeplant anfuhr und mit einer Gartenmauer kollidierte. An der Mauer sowie am PKW entstand Sachschaden, die 60-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr