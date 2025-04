Bundespolizeiakademie

BPOL-AKAD: Bundesinnenministerin Faeser besucht Bundespolizeiakademie in Lübeck Thema Fortbildung steht im Mittelpunkt des Besuchs

Faeser: "Bundespolizei ist Eckpfeiler für unsere Sicherheit"

Lübeck (ots)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht heute die Bundespolizeiakademie in Lübeck. Sie informiert sich über die Arbeit der zentralen Bildungseinrichtung für die rund 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizei. Nachdem sich Ministerin Faeser bei früheren Besuchen bereits mit den Themen Ausbildung und Studium befasst hat, steht heute die Fortbildung im Mittelpunkt. Diese umfasst ein breites Spektrum vom praktischen Polizeitraining über Lehrgänge für Spezialistinnen und Spezialisten bis hin zu Führungsseminaren.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Die Bundespolizei ist ein Eckpfeiler für die Sicherheit in unserem Land. Sie schützt unsere Grenzen, sorgt für Sicherheit auf See, im Bahnverkehr und an den Flughäfen. Sie geht gegen Schleuser vor, unterstützt die Länder bei großen Einsätzen und ist auch im Ausland aktiv. Auch die derzeitigen Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen sind ein Kraftakt für die gesamte Bundespolizei. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte und hochprofessionelle Arbeit.

Wir haben die Bundespolizei seit 2021 um 1.000 Stellen pro Jahr gestärkt. Bei wachsenden Bedrohungslagen und sich stetig wandelnder Kriminalität ist es notwendig, dass wir unsere Bundespolizistinnen und Bundespolizisten gut ausbilden und ständig fortbilden. Die Bundespolizeiakademie legt das Fundament dafür, dass sie gut gerüstet in den Einsatz gehen."

Die Bundespolizeiakademie ist die zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung der Bundespolizei. Sie ist zuständig für alle Personalgewinnungsmaßnahmen und ist Einstellungsbehörde der Bundespolizei. Zu ihren Aufgaben gehören die Ausbildung des mittleren, des gehobenen und des höheren Polizeivollzugsdienstes.

Darüber hinaus ist die Bundespolizeiakademie die zentrale Fortbildungseinrichtung der Bundespolizei. Sie bietet fachspezifische Angebote für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Behörde wie Bahnpolizei, Grenzpolizei, Luftsicherheit, Polizeitechnik, Polizeisport, Auslandsverwendung und den Einsatz im Polizeiärztlichen Dienst.

Darüber hinaus bietet die Bundespolizeiakademie Seminare für unterschiedliche Adressaten des Bundes, der Bundesländer und aus dem Ausland an. Sie arbeitet interdisziplinär und deckt aktuelle polizeifachliche, aber auch gesellschaftswissenschaftliche, medizinische und ethische Themen ab. Sie arbeitet eng mit anderen nationalen und internationalen polizeilichen Bildungseinrichtungen zusammen.

Neben dem zentralen Standort in Lübeck betreibt die Bundespolizeiakademie sieben Aus- und Fortbildungszentren in Neustrelitz, Walsrode, Swisttal, Diez, Eschwege, Oerlenbach und Bamberg, eine Ausbildungsstätte in Bielefeld, die Bundespolizeisportschulen Bad Endorf und Kienbaum sowie das Bundespolizeitrainingszentrum Kührointhaus.

Bundesinnenministerin Faeser hat entschieden, auch den Standort Rotenburg an der Fulda zu einem eigenständigen, dauerhaften Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei zu verstetigen.

