BPOL-AKAD: Girls' Day an der Bundespolizeiakademie - Einblick für 45 Mädchen in verschiedene spannende Berufsfelder der Bundespolizei

45 Mädchen nutzten am 3. April 2025 die Gelegenheit, verschiedene Berufsfelder innerhalb der Bundespolizeiakademie kennenzulernen und praxisnahe Erfahrungen zu sammeln.

Die Teilnehmerinnen erhielten Einblicke in die Arbeit von Bundespolizistinnen, Fachangestellten für Bäderbetriebe, Technikerinnen sowie dem medizinischen Bereich der Bundespolizei. In praxisorientierten Workshops konnten sie beispielsweise den Sporttest des Auswahlverfahrens ausprobieren, an einem Einsatztraining teilnehmen, technische Geräte inspizieren oder Erste-Hilfe-Maßnahmen üben. "Ich fand es sehr cool heute und hab mich schon immer für die Polizei als Job interessiert", berichtete Lina (11 Jahre, aus Lübeck) und Noria (11 Jahre, aus Hamburg) ergänzte: "Ich find´s cool die Chance zu haben, mir das hier einen Tag anzugucken."

Besonders begeistert zeigten sich die Mädchen vom vielseitigen Programm. Shahrzad (12 Jahre, aus Ratzeburg)sagte: "Ich bin Schulsanitäterin an meiner Schule und fand den Mix aus Polizei und Rettungssanitäterin spannend. Besonders cool war, dass wir uns den Krankentransportwagen angucken konnten."

Mit dieser Veranstaltung möchte die Bundespolizeiakademie junge Mädchen für technische und sicherheitsrelevante Berufe begeistern und ihnen neue Karriereperspektiven aufzeigen. Die Bundespolizei setzt sich dafür ein, Frauen für Berufe in der Sicherheitsbranche zu gewinnen und ihnen frühzeitig realistische Einblicke in den Berufsalltag zu ermöglichen. ---------------------------------------------------- Der Girls Day ist ein bundesweiter Orientierungstag zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen. Er wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

