LPI-G: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Greiz (ots) - Weida: Am 10.02.2025 gegen 20:05 Uhr teilte eine Frau am Notruf mit, dass es gerade zu einem Unfall in Weida am Galgengrund gekommen sei. Ein PKW einer 44-jährigen Frau war gegen eine Stützmauer gefahren und in den Graben gerutscht. Auf Ansprechen reagierte die Fahrerin nicht, so dass die Mitteilerin die Polizei rief. Bei der Fahrzeugführerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, so dass eine Blutentnahme ...

