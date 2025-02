Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Greiz (ots)

Weida: Zwischen dem 09.02.2025 und dem 10.02.2025 versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Thomasstraße in Weida zu gelangen. Dabei versuchten der oder die Täter ein Kellerfenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Die Hauseigentümer stellten am 10.02.2025 das beschädigte Kellerfenster fest und informierten die Polizei. Durch die Polizei wurden die Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahl eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell