Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach tätlichen Angriff eingeleitet

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei wurde am Montagabend gegen 21:45 Uhr in die Zeulsdorfer Straße in Gera-Lusan gerufen. Vor einem dortigen Supermarkt hielten sich mehrere Personen auf, welche herumgrölen und sich prügeln würden. Nach Eintreffen der Polizeibeamten konnte eine Personengruppe festgestellt werden. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger griff während der polizeilichen Kontrolle nach einem Polizeibeamten und versuchte diesen in das Gesicht zu schlagen. Der 20-Jährige wurde anschließend zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Widerstandshandlung trat dieser um sich und verletzte hierdurch einen weiteren Polizeibeamten leicht. Der 20-Jährige mit einem gemessenen Atemalkoholwert von 2,48 Promille wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AK)

