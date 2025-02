LPI-G: Baumaterialen gestohlen

Altenburg (ots) - Altenburg: Heute Nacht (11.02.2025) gegen 3 Uhr hielten sich unbekannte Brandstifter auf einem Spielplatz am Pauritzer Teich in Altenburg auf. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf, nachdem die Täter auf einem dortigen Spielgerät ein Feuer entfachten, woraufhin dieses in Vollbrand geriet und ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro entstand. Die Brandstifter konnten anschließend unerkannt fliehen, weshalb die Altenburger Kriminalpolizei um Zeugenhinweise ...

