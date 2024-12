Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Verkehrsunfall mit Zug und PKW

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt wurden heute um ca. 9:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Regionalzug und einem PKW zum Bahnübergang an der Schaffeldstraße alarmiert. Vor Ort war der Zug offensichtlich mit dem PKW kollidiert und ca. 50 m hinter dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Wesel zum Stehen gekommen. Der PKW befand sich nicht mehr an der Einsatzstelle. Durch den Rettungsdienst wurden alle Zuginsassen befragt. Verletzt wurde niemand. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten alle Insassen den Regionalzug über eine Rettungsplattform verlassen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

