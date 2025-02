Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Wegen der Verletzung des Intimbereiches durch Bildaufnahmen zum Nachteil zweier geschädigter Frauen im Jahr 2022 und 2023 nahm die KPI Gera die Ermittlungen auf.

Demnach hielt sich der bislang unbekannte Täter am 08.08.2022 und am 28. 09. 2023 in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera auf. In zwei Geschäften fertige er mit seinem mitgeführten Mobiltelefon heimlich Bildaufnahmen von zwei Frauen, indem er deren Intimbereich unter dem Rock filmte bzw. fotografierte.

Im Zuge der Ermittlungen liegen nunmehr Lichtbilder des Täters vor, sodass anhand derer folgende Personenbeschreibung besteht:

Täter: männlich, ca. 1,80 Männlich, mittleren Alters (ca. 50 bis 60 Jahre), dunklere Haare, 3 Tagesbart, ungepflegter, fülligere Figur

Wer kennt die beschriebene oder abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? (Bezugsnummer 0254873/2023)

Hinweise zur Identität der Täter bitte an: Kriminalpolizei Gera, Tel. (0365) 8234 - 1465 (KR)

