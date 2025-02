Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Haselbach: Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (08.02.2025, zwischen 18:00 Uhr und 00:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Altenburger Straße ein. Im Haus selbst durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Beutegut gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Altenburg übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0035482/2025). Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die Kripo in Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell