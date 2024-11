Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, L194, Lkr. Konstanz) Unfall nach Überholvorgang - zwei Personen verletzt (20.11.2024)

Aach, L194 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 194 zwischen Aach und Eigeltingen verletzt worden. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer war von Eigeltingen in Richtung Aach unterwegs und überholte kurz vor dem Ortseingang ein vorausfahrendes Auto. Beim Wiedereinscheren touchierte er eine Verkehrsinsel woraufhin der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf einen Nissan eines 35-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall erlitten beide Männer Verletzungen und kamen anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

