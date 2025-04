Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte sprühen Pfefferspray

Durch Pfefferspray ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf dem Marienplatz ein 29-Jähriger leicht verletzt worden. Angaben von Zeugen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Männer auf den 29-Jährigen zugegangen sein und diesem mit dem Spray ins Gesicht gesprüht haben. Das Duo flüchtete in der Folge und konnte trotz einer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den beiden Tätern. Diese sollten zwischen 16 und 25 Jahre alt, von arabischem Aussehen und dunkel gekleidet gewesen sein.

Weingarten

Mann rastet aus - Polizei bittet um Hinweise

Unter anderem wegen Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten nach einem Vorfall in einem Discounter in der Ettishofer Straße am Dienstag kurz vor 17 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann wurde in der Warteschlange an der Kasse zunehmend aggressiv und beleidigte die Kassiererin mit üblen Ausdrücken. Im weiteren Verlauf war der Unbekannte offenbar nach dem Bezahlvorgang unzufrieden mit dem Wechselgeld und rastete erneut aus. Dabei beleidigte er eine weitere Verkäuferin und schlug gegen eine Türe. Nach Verlassen des Geschäfts randalierte der Mann erneut. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit in Abklärung. Die Ermittler bitten weitere Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf den mit einer schwarzen Basecap, blauen Jeans und einem dunklen Pullover bekleideten Mann geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Vier Autos bei Unfall beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in der Kickachstraße entstanden. Eine 74-jährige BMW-Fahrerin überfuhr zunächst eine Verkehrsverengung und prallte in der Folge gegen den Anhänger eines abgestellten Ford Ranger. Dieser wurde auf einen Renault aufgeschoben, der Renault prallte schließlich gegen einen abgestellten VW. Die 74-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, eine 9 Jahre alte Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Baienfurt

Polizei ermittelt wegen Schmierereien

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen, nachdem Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes durch teils politisch motivierte Schmierereien Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro verursacht haben. In der Niederbieger Straße wurde ein Fleischautomat bekritzelt, in der Baindter Straße ein Bushaltehäuschen besprüht und am Markplatz die Schriftzüge auf den Scheiben eines Gebäudes übermalt und verändert. Die Ermittler schließen nicht aus, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bad Waldsee

Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Friedhofstraße leicht verletzt worden. Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin war in Richtung Therme unterwegs und wollte nach links in den Mühlbachweg abbiegen. Dies erkannte der 16-jährige Motorroller-Fahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf. Er und sein 17 Jahre alter Sozius stürzten in der Folge und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Roller wird auf rund 1.500 Euro, der Schaden am Pkw auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Aulendorf

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag an einem Daimler verursacht, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hasengärtlestraße abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker eines blauen Fahrzeugs den Daimler beim Ein- oder Ausparken streifte und anschließend das Weite suchte. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 11 und 12 Uhr ereignet haben dürfte, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Hoßkirch

Einbrecher wüten in Selbstbedienungsladen

Jede Menge Scherben haben bislang unbekannte Einbrecher in einem Selbstbedienungsladen in der Hauptstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hinterlassen. Die Unbekannten schlugen mit einer Hantel die Scheibe des Zigarettenschranks ein und entwendeten den Inhalt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Zeugenhinweise.

Wangen

Diebe stehlen Kabel

Von einem Industrieareal in der Straße "Ausrüstung" haben bislang unbekannte Diebe im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagvormittag mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Die Polizei ermittelt und geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben dürften. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Bad Wurzach

Schmierfinke verursachen Sachschaden

Eine frisch gestrichene Wand am Fahrradabstellplatz der Grundschule in Unterschwarzach haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche mit einer Farbschmiererei verunstaltet. Der Sachschaden, der durch das mit rosafarbener Sprühfarbe aufgetragene "Gemälde" entstand, wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

