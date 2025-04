Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandstiftung auf Schulgelände

Nach dem Brand einer Mülltonne am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf dem Gelände des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in der Katharinenstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf die Außenfassade des angrenzenden Schulgebäudes übergegriffen. Ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Feuerwehr verhindert, der Brand rasch gänzlich gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Polizeireviers schließen nicht aus, dass die Tonne vorsätzlich in Gebäudenähe entzündet wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Informationen zu zwei Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, die sich kurz zuvor dort aufgehalten und fluchtartig aufgebrochen sein sollen.

Friedrichshafen

Pedale verwechselt - Unfall

Das Verwechseln des Gas- mit dem Bremspedal hatte für einen 22-jährigen Autofahrer am Mittwochmorgen einen Unfall zur Folge. Der junge Mann war gegen 4 Uhr mit einem Elektro-Mietwagen in der Steinbeisstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz der Schule einfahren. Dabei gab der VW-Fahrer aber ungewollt Gas, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Laternenmast. Dabei entstand mehrere tausend Euro Sachschaden, der Wagen war nicht mehr fahrtbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige und sein jugendlicher Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Tettnang

Tatverdächtiger nach Überfällen in Untersuchungshaft

Der 29-Jährige, der am Ostersonntag und am Ostermontag in Tettnang zwei Frauen überfallen haben soll, sitzt zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Der Mann wurde am Montag vorläufig festgenommen und bereits am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den polnischen Staatsangehörigen und setzte diesen in Vollzug. Die Ermittlungen dauern weiter an. Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 22.04.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6017482

Immenstaad

Nach Unfall davongefahren

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr in der Straße Spiegelberg rund 2.000 Euro Sachschaden an einem am Fahrbahnrand geparkten VW angerichtet. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Laster prallt in geparkte Autos

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "In Oberwiesen". Ein 55 Jahre alter Lastwagen-Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Insbesondere der Audi wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. An ihm entstand Totalschaden, der auf rund 13.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Schockanruf - Seniorin übergibt Geld an Abholerin

Große Beute machten Betrüger mit einer Schockanruf-Masche am Dienstag in Überlingen. Die Betrüger hatten der Frau mitgeteilt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person schwer verletzt worden sei. Nun stehe eine Inhaftierung bevor, die nur mit einer umgehenden Kautionszahlung abgewendet werden könne. Die Seniorin schenket der Geschichte Glauben, suchte ihre Bank auf und entnahm einen sechsstelligen Euro-Betrag ihrem Bankschließfach. Anschließend übergab sie all ihre Ersparnisse an eine fremde Abholerin, die, wie vereinbart, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr an ihrer Haustüre klingelte. Erst am Abend flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dieser Sache. Anders als bei der klassischen Schockanruf-Masche soll bereits am Morgen gegen 9.30 Uhr eine unbekannte Verdächtige an der Anschrift der Seniorin vorgesprochen und vom vermeintlichen Unfall ihrer Tochter berichtet haben. Personen, die sowohl am Morgen als auch am Nachmittag im Bereich Burgberg auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden. Informationen rund um diese Betrugsmasche finden sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

