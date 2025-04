Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Dachstuhlbrand Gewerbeschulstraße

Wuppertal (ots)

Am Sonntag den 20.04.2025 um 13:23Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Brandereignis im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftsgebäude in der Gewerbeschulstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es eine starke Rauchentwicklung und offene Flammen im Bereich des Daches. Alle Bewohner hatten vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Ein Mieter hatte sich beim verlassen des Gebäudes verletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt und später in ein Krankenhaus transportiert. Die Verletzte Person schilderte, dass sich in seiner Wohnung direkt unterhalb des Brandereignis noch eine Katze befindet. Diese wurde parallel zur Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz gerettet. Die Brandbekämpfung wurde von innen und außen jeweils mit einem Strahlrohr durchgeführt. Da aufgrund der schnellen Brand- und Rauchausbreitung ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden beide angrenzenden Häuser vorsorglich geräumt.

Aufgrund der Einwirkung von Brandrauch und Löschwasser waren einige Wohnungen nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die zuständige Stelle der Stadt Wuppertal untergebracht. Während des Einsatzes wurde die Hauptfeuer- und Rettungswache durch Kräfte des Löschzug Uellendahl und die Feuerwache 2 durch Kräfte des Löschzug Langerfeld besetzt.

Die Gewerbeschulstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

