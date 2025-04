Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Donnerstag den 17.04.2025 gegen 19:10 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Str. alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Aus den Fenstern der Wohnung im ersten Obergeschoss trat Rauch aus den Fenstern. Auf der Gebäuderückseite drohte das Feuer auf das Dach überzugreifen. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff durchgeführt. Die Drehleiter wurde vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Ein Übergreifen des Feuers auf das Dach des Hauses sowie eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Es wurde niemand bei dem Einsatz verletzt. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Düsseldorfer Str. komplett gesperrt. Eingesetzt waren Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.

