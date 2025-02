Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Juwelier

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (10.02.) beabsichtigten unbekannte Täter gegen 3.50 Uhr gewaltsam in einen Juwelier in der Weinstraße einzudringen, in dem sie gewaltsam die Schaufensterscheibe versuchten einzuschlagen. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, weshalb die Langfinger vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch die Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und sah eine männliche Person zu Fuß in Richtung des Markplatzes flüchten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

