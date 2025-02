POL-OH: A7 in Fahrtrichtung Norden nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Fulda (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Eichenzell. Am Freitag (07.02.), gegen 18.40 Uhr, brach mindestens ein Unbekannter in der Kinzigstraße im Ortsteil Löschenrod in ein Mehrfamilienhaus ein. Der Täter verschaffte sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und gelangte dann in eine Wohnung im ...

