POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Autokennzeichen gestohlen - Pkw gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wahlplakate beschädigt

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. Am Freitag (07.02.), gegen 18.40 Uhr, brach mindestens ein Unbekannter in der Kinzigstraße im Ortsteil Löschenrod in ein Mehrfamilienhaus ein. Der Täter verschaffte sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und gelangte dann in eine Wohnung im Erdgeschoss. Als Hausbewohner den ungebetenen Gast bemerkten, flüchtete dieser durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite.

Der Täter kann folgendermaßen beschreiben werden: männlich, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Hose, graue Jacke mit Fellkragen an der Kapuze, schwarze Handschuhe mit gelbem Rand, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Neuhof. In der Straße "Heckenhof" stahlen Unbekannte am Freitag (07.02.), zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-KB 7777 eines Opel Adam. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Sportplatzes.

Pkw gestohlen

Fulda. Ein weißer Toyota Lexus im Wert von rund 75.000 Euro und mit dem amtlichen Kennzeichen WI-ML 342 war am Freitag (07.02.), zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Auto, dass am Straßenrand in der Brüsseler Straße abgestellt war, um es zu stehlen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. In der Emil-Sauer-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (07.02.), 10 Uhr, und Samstagnachmittag (08.02.), 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten vermutlich über ein Garagendach zum einem Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten eine Balkontür auf. Im Anschluss durchsuchten die das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Otfrid-von-Weißenburg-Straße hebelten Unbekannte eine Wohnungseingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

Wahlplakate beschädigt

Fulda. Eine gemeinsame Streife der Polizeistation Fulda und der Stadtpolizei entdeckte am Sonntag (09.02.), gegen 3.40 Uhr, in der Marktstraße ein in Brand stehendes Wahlplakat an einem Laternenmast. Am Mast entstand kein Sachschaden.

