Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Tann (Rhön) (ots)

Am 09.02.2025 gg. 15:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Tann. Aus bislang nicht bekannten Gründen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Betonpoller und kam an der Wand einer Lagerhalle zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Betonpoller und die Lagerhalle wurden ebenfalls beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 16.000EUR beziffert.

Gefertigt:

PSt. Hilders / Fast, POK

