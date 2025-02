Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Wahlplakat beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Kirchheim/Neuenstein. Von einem schwarzen Audi A3 entwendeten Unbekannte am Freitag (07.02.), zwischen 5.45 Uhr und 16.10 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-YA 418". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heddersdorfer Straße in Heddersdorf. Auch von einem schwarzen BMW 320d wurden zwischen Freitagmorgen (07.02.), gegen 10 Uhr, und Samstagmorgen (08.02.), gegen 8.30 Uhr, die beiden Kennzeichen "HEF-CH 850" entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Im Biegen" in Aua. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakat beschädigt

Bebra. Mittels schwarzer Farbe beschädigten Unbekannte zwischen Montag (03.02.) und Sonntag (09.02.) ein Wahlplakat in der Eisenacher Straße in Weiterode mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

