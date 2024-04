POL-COE: Havixbeck, Elsternweg/Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 22.04.2024 (02.34 Uhr), in ein Ladmaschinengeschäft in Coesfeld auf dem Dreischkamp ein. Hierzu warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und erlangten so Zutritt zum Inneren und Zugriff auf eine Marken-Werkzeug Ausstellung. Hier entwendeten sie eine Vielzahl von hochwertigen Geräten in einem sechsstelligen Eurowert. Über einen Livestream konnte der ...

