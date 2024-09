Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Raub auf Kiosk- Zwei Personen festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Bahnhofstraße zu einem Raub auf einen Kiosk. Zwei maskierte Täter kamen gegen 05.01 Uhr auf die kurzzeitig vor dem Eingang des Objekts befindliche 37- jährige Angestellte zu und forderten sie unter Vorhalt eines Messer auf in den Kiosk zu gehen und die Kasse zu öffnen. Die Kriminellen nahmen Bargeld sowie Getränke an sich und flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Unverzüglich eilten mehrere Funkstreifenwagen zur Einsatzörtlichkeit und begannen mit der Nahbereichsfahndung. Im weiteren Verlauf konnten zwei Jugendliche (14J. und 15J.) in Bahnhofsnähe durch die Beamten festgestellt werden. Diese flüchteten bei Erblicken der Polizisten zunächst und konnten anschließend gestellt werden. Bei den Jugendlichen sowie im Nahbereich konnte diverses Diebesgut und Tatmittel aufgefunden werden. Die Täter wurden zwecks weiterer Abklärung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Jugendlichen nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

