Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zeugen gesucht - Pedelec-Fahrer verletzt

Hünfeld. Am Samstag (08.02.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Hünfelder mit seinem Pedelec die Karl-Medler-Straße in Richtung Mackenzeller Straße. Aus unklarer Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte in eine Hecke und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 96580 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Sonntag (09.02.), gegen 18.40 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Friedewald die Lautenhäuser Straße in Richtung Lautenhausen. Ein Mazda-Fahrer aus Recklinghausen befuhr die B 62 aus Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auffahrunfall auf B 27

Ludwigsau. Am Samstag (08.02.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Ford-Focus-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Bebra. Nach aktuellen Erkenntnissen musste eine davor fahrende VW-Golf-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Ford-Fahrer fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde ein weiterer Pkw auf dem Beschleunigungsstreifen beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Nach Unfallflucht ermittelt

Bad Hersfeld. Am Freitag (07.02.), gegen 17.40 Uhr, parkte ein BMW-Fahrer aus Ludwigsau am rechten Fahrbahnrand der Benno-Schilde-Straße hinter einem Opel Corsa. Nach aktuellen Erkenntnissen stieß die Fahrerin des Opel Corsa beim Ausparken mit dem Heck gegen die Stoßstange des BMW und verursachte rund 1.200 Euro Sachschaden. Die Fahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstellte, konnte durch die Polizei jedoch ermittelt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

75-Jähriger schwer verletzt

Alheim-Heinebach. Am Sonntag (09.02.), gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 20-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin die Eisfeldstraße und bog nach links in die Straße "Zur Kütte" ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Fußgänger, welcher die Straße "Zur Kütte" überquerte. Der Mann wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Pkw beschädigt

Bebra. In der Zeit zwischen Samstagabend (08.02.) und Sonntagmorgen (09.02.) parkte ein Nissan-Fahrer aus Bebra seinen Pkw ordnungsmäßig am rechten Fahrbahnrand in der Grimmelsbergstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

