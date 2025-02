Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei stoppt Langholzlaster bei Kirchheim mit 49 Prozent Überladung

Kirchheim (ots)

In Kirchheim hat die Polizei am Montagmorgen (10.02.) einen erheblich überladenen Langholzlaster aus dem Verkehr gezogen.

Die Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes in Bad Hersfeld sind gegen 11 Uhr auf der A4 in Höhe der alten Autobahnmeisterei auf den Lkw aufmerksam geworden, da dieser bereits auf den ersten Blick erheblich überladen wirkte. Die Einsatzkräfte stoppten den 31-jährigen Fahrer in der Hauptstraße, um diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Hier bestätigte sich der Verdacht: Anstatt der erlaubten Höchstmasse von 40.000 Kilogramm zeigte die mobile Plattenwaage - nach Abzug der Toleranz - 59.500 Kilogramm an. Dies stellt eine Überladung von rund 49 Prozent dar.

Der Fahrer hatte die Stämme in einem Waldstück in Meiningen /Thüringen geladen und war auf dem Weg zu einem Sägewerk im Sauerland. Der 31-Jährige legte zwar eine Ausnahmegenehmigung vor, die den Transport bis zu 44 Tonnen erlaubte, allerdings verlor diese ihre Gültigkeit, da der Lkw über die zulässigen 44 Tonnen beladen wurde. Zudem war diese Ausnahmegenehmigung in Thüringen nicht gültig.

Das Ergebnis: Der Transport hätte so niemals starten dürfen. Zusätzlich zu der Überladung wurden noch Verstöße gegen die Ladungssicherung und Sozialvorschriften festgestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Gegen die Firma wird zudem ein Einziehungsverfahren eingeleitet. Das Gespann durfte nach einer Teilentladung seine Fahrt fortsetzen.

Regionaler Verkehrsdienst Bad Hersfeld

