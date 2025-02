Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blaulichteinsatz auf der A7 in der Nacht von Montag auf Dienstag. LKW kippt nach Unfall auf die Seite. Vollsperrung.

Fulda (ots)

Am Montag, den 10.02.2025, gegen 23:15 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Norden, kurz nach der Anschlussstelle Fulda Nord, zu einem Alleinunfall. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem 56-jährigen Beifahrer, beide wohnhaft in Rumänien, befuhren mit ihrem Sattelzug, Scania, die rechte Fahrspur der A7. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über linke Fahrspur linksseitig in die Betonleitwand. Von dieser wurde er abgeleitet, geriet ins Schleudern und in Folge dessen kippte der LKW auf die rechte Fahrzeugseite, wobei das Gespann über die gesamte Fahrbahnbreite zum Erliegen kam. Glücklicherweise wurden beide LKW-Insassen bei dem Unfall nur leichtverletzt. Ersthelfer unterstützten den Fahrer und Beifahrer beim Verlassen der Fahrerkabine. Ein Rettungswagen war zur medizinischen Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Beifahrer zur weiteren Abklärung der Unfallfolgen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben dem Rettungsdienst waren die Berufsfeuerwehr Fulda, die Autobahnmeisterei Fulda und die Autobahnpolizei Petersberg vor Ort. Auf Grund der Vollsperrung wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Norden an der Anschlussstelle Fulda Nord abgeleitet. Anschließend konnte entgegengesetzt der Fahrtrichtung mit dem Ausleiten der im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer begonnen werden. Nachdem gegen 2:30 Uhr an der Unfallstelle eine Fahrspur freigegeben wurde, konnte der restliche Stau Richtung Norden abfließen. Bis in die frühen Dienstagmorgenstunden blieb der Streckenabschnitt anlässlich der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Gefertigt: (Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Auth)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell