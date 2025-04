FW-W: Feuer im Waldgebiet Burgholz

Wuppertal (ots) - In einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Talsperrenstraße kam es am Montag, 07.04.2025 gegen 15:10 Uhr zu einem Brandereignis im 1. Obergeschoss. Aufgrund der Einsatzmeldung musste bei der Alarmierung davon ausgegangen werden, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr ...

