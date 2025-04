Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Wuppertal

In einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Talsperrenstraße kam es am Montag, 07.04.2025 gegen 15:10 Uhr zu einem Brandereignis im 1. Obergeschoss. Aufgrund der Einsatzmeldung musste bei der Alarmierung davon ausgegangen werden, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster der Brandwohnung. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Brandbekämpfung über die Gebäudefront sowie über den Treppenraum eingeleitet. Alle Bewohner des Brandhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Bewohner eines unmittelbar angrenzenden Wohnhauses wurden ebenfalls ins Freie gebracht und in einem Bus der WSW betreut. Bei dem Brandereignis wurden keine Personen verletzt. Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbarwohnungen und -gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert. Aufgrund der Brandweinwirkung und durchgeführten Löschmaßnahmen ist das Gebäude zunächst unbewohnbar. Durch die WSW wurde das Gebäude im Rahmen der Brandbekämpfung vom Strom- und Gasnetz getrennt. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt erhalten alle Bewohner der betroffenen Wohnungen eine Unterkunftsmöglichkeit bei Freunden und Bekannten. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt. Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während der Dauer des Einsatzes durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

