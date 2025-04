Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei Brände im Nordpark

Wuppertal (ots)

In den Abendstunden des 05.04.2025 musste die Feuerwehr gleich zweimal zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr in die Parkanlage Nordpark (Stadtpark im Wuppertaler Stadtteil Barmen) ausrücken. In beiden Fällen wurde der Feuerwehr sichtbarer Feuerschein gemeldet. Aufgrund der aktuell bestehenden Trockenheit wurde eine dementsprechend hohe Anzahl von Einsatzkräften zur Einsatzstelle entsendet. Die Herausforderung bestand in der genauen Lokalisierung und damit verbunden möglichen Zuwegung für die Löschfahrzeuge während der Dunkelheit in der ca. 39 Hektar großen Parkanlage. Beide Brandstellen konnten auf den Entstehungsort begrenzt und schnell gelöscht werden.

