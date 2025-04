Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Explosion einer Propangasflasche in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schwarzbach

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 02.04.2025 gegen 23:45 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Straße Schwarzbach alarmiert. Durch weitere Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle Solingen/Wuppertal konnte das Ereignis konkretisiert werden und es musste von einer Verpuffung oder Explosion ausgegangen werden, sodass weitere Einsatzkräfte entsendet wurden. Das Schadensbild vor Ort zeigte eine Rauchentwicklung sowie Flammen im Erdgeschoss, Fenster waren zerstört und es konnte eine Beschädigung einer inneren Gebäudewand festgestellt werden, verursacht durch eine explodierte Propangasflasche . Eine schwerverletzte Person wurde auf der Straße angetroffen und durch den Rettungsdienst versorgt, im weiteren Verlauf musste diese in eine Fachklink transportiert werden. Weitere Personen wurden aus dem Gebäude gerettet, teilweise hatten sich Bewohner auch selbst in Sicherheit gebracht. Die Versorgung und Betreuung von insgesamt fünf Personen wurden durch den Rettungsdienst und die Hilfsorganisationen sichergestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aufgrund der Gebäudebeschädigung wurde ein Fachberater des THW hinzugezogen, nach dessen Ersteinschätzung keine akute Einsturzgefahr vorlag. Dennoch ist das Gebäude nicht bewohnbar und die Bewohner wurden durch das Ressort Soziales und die Hilfsorganisationen anderweitig untergebracht. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten nach ca. 2 Stunden beendet werden und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

