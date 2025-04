FW-W: Brand einer Holzhütte

Wuppertal (ots) - Am 31.03.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 17.09 Uhr zu einem Flächenbrand in die Straße Junkersbeck alarmiert. An der Einsatzstelle konnte die Meldung durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigt werden. Es brannte eine Fläche im dortigen Waldstück von ca. 50 x 50 Metern in Hanglage, welche sich weiter auszubreiten drohte. Die Feuerwehr Wuppertal erhöhte daraufhin das Alarmstichwort ...

