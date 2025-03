FW-W: PKW Brand auf der BAB 46 Richtung Dortmund

Wuppertal (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 28.03.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 01:35 zu einer Brandmeldung in die Regentenstrasse in Wuppertal-Langerfeld alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein Brand hinter einer verschieferten Fassade an einem Büro- und Geschäftsgebäude festgestellt. Durch den raschen Einsatz von zwei Strahlrohren konnte die Brandausbreitung auf weitere ...

